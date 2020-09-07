川普2018年訪法沒去軍墓 去了大使官邸搜刮藝術品

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普2018年前往法國巴黎進行官式訪問時，因為沒去美國陣亡將士公墓致敬而飽受批評。

那麼，那段時間他到底做了什麼？

根據「彭博」（Bloomberg News）報導，川普當時去了美國大使在巴黎龐塔爾巴酒店（Hotel de Pontalba）的官邸殺時間，參觀官邸內為數眾多的藝術作品…隔天川普甚至下令讓空軍一號（Air Force One）把那些藝術品運回華府。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）今天對法新社證實「彭博」報導時表示，川普把藝術品帶回國，是要在「人民的殿堂」━也就是白宮展示。

但根據彭博報導，川普一時心血來潮之舉讓人大吃一驚，相關人士莫不瞠目結舌，國務院的律師還得急忙確保此舉合法（他們最終認為此舉合法，因為這些藝術品都是美國政府財產）。

此事發生在川普2018年11月前往法國，參加第一次世界大戰結束100周年紀念活動期間。

其他達官顯要2018年11月10日都到了艾納-馬恩美國陣亡將士公墓（Aisne-Marne American Cemetery），川普卻沒有前往，根據幕僚表示，是因為下雨的關係，川普無法搭乘直升機。

當時飽受抨擊的川普堅稱他想去致敬，但特勤局（Secret Service）不讓他去；然而前幾天「大西洋月刊」（The Atlantic）披露的川普決定卻更具戲劇性，根據月刊披露，川普當時告訴高階幕僚：「我幹嘛要去那公墓？那裡全是魯蛇（losers）。」

川普不但沒去公墓，根據彭博報導，他還在美國大使麥考特（Jamie McCourt）的巴黎官邸消磨時間，欣賞了許多藝術品，包括美國建國元勳、首任駐法大使富蘭克林（Benjamin Franklin）的半身像和肖像，以及希臘神話人物的銀色塑像。

彭博的報導引述多名知情人士報導，隔天川普準備離開時，竟然跟麥考特開口說想帶回那些藝術品，着實嚇壞了麥考特。川普當時還開玩笑地說，他2024年就會拿回來，意指第2任期結束時。

法新社詢問此事時，白宮發言人迪爾回應說：「總統把這些屬於美國人民的美麗歷史作品帶回美國，要放在人民的殿堂顯眼處展示。」

根據美國法律，總統任內可展示外國元首致贈的個人禮品，但卸任後若想保留那些禮品，就必須自掏腰包買下。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP