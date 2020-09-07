捷克新浪潮導演伊利曼佐辭世 享壽82歲

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（法新社布拉格6日電） 曾獲奧斯卡獎的捷克新浪潮導演伊利曼佐（Jiri Menzel）纏綿病榻多時後與世長辭，享壽82歲，他的妻子今天在臉書上宣布他過世的消息。

伊利曼佐以二次世界大戰為背景的「嚴密監視的列車」（Closely Watched Trains），榮獲1967年奧斯卡最佳外語片。

伊利曼佐出生於1938年2月23日，學生時期在布拉格（Prague）專攻導演電影，畢業於1962年。

在1960年代，伊利曼佐為捷克新浪潮電影（Czechoslovak New Wave）的領導人物之一，同時期還有以「飛越杜鵑窩」（One Flew Over the Cuckoo's Nest）和「阿瑪迪斯」（Amadeus）勇奪奧斯卡最佳導演獎的米洛斯福曼（Milos Forman）。

「嚴密監視的列車」是根據捷克作家博胡米爾．赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）的小說改編，那是伊利曼佐的第一部長片。

赫拉巴爾一直是伊利曼佐源源不斷的靈感來源，伊利曼佐1969年拍制的「失翼靈雀」（Larks on a String），也是改編自赫拉巴爾的小說，描繪當時捷克斯洛伐克在共產黨統治監視下的百姓生活。

1968年捷克「布拉格之春」政治運動，鬆動了共產黨箝制，同年8月蘇聯軍隊進入布拉格，以鎮壓手段粉碎了布拉格之春。伊利曼佐之後拍攝了「失翼靈雀」。

這部電影遭到禁映命運，直到1989年捷克和平起義「絲絨革命」（Velvet Revolution），共產黨政府垮台之後，這部影片才得以重新發行上映，並在1990年柏林國際電影節上贏得金熊獎（Golden Bear）。

伊利曼佐表示：「我總是仰慕赫拉巴爾對人的觀察能力， 筆下人物栩栩如生，是一種對人物的真實透視且毫不妥協，但他仍是熱愛眾生。」

他在1984年的影片「雪花時節」（The Snowdrop Festival）也是根據赫拉巴爾小說改編拍攝。

伊利曼佐在1985年的「我的甜蜜家園」（Sweet Little Village），讓他再獲提名奧斯卡最佳外語片。

2006年，他拍攝「我曾侍候過英國國王」（I Served the King of England），靈感也是源自赫拉巴爾的啟發。

伊利曼佐曾經說：「好的喜劇應該是談嚴肅的事情，如果一開始就太嚴肅對待，最後會變成荒謬可笑。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP