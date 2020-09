捷克新浪潮導演伊利曼佐辭世 享壽82歲

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社布拉格6日電) 曾獲奧斯卡獎的捷克新浪潮導演伊利曼佐(Jiri Menzel)纏綿病榻多時後與世長辭,享壽82歲,他的妻子今天在臉書上宣布他過世的消息。

伊利曼佐以二次世界大戰為背景的「嚴密監視的列車」(Closely Watched Trains),榮獲1967年奧斯卡最佳外語片。

伊利曼佐出生於1938年2月23日,學生時期在布拉格(Prague)專攻導演電影,畢業於1962年。

在1960年代,伊利曼佐為捷克新浪潮電影(Czechoslovak New Wave)的領導人物之一,同時期還有以「飛越杜鵑窩」(One Flew Over the Cuckoo's Nest)和「阿瑪迪斯」(Amadeus)勇奪奧斯卡最佳導演獎的米洛斯福曼(Milos Forman)。

「嚴密監視的列車」是根據捷克作家博胡米爾.赫拉巴爾(Bohumil Hrabal)的小說改編,那是伊利曼佐的第一部長片。

赫拉巴爾一直是伊利曼佐源源不斷的靈感來源,伊利曼佐1969年拍制的「失翼靈雀」(Larks on a String),也是改編自赫拉巴爾的小說,描繪當時捷克斯洛伐克在共產黨統治監視下的百姓生活。

1968年捷克「布拉格之春」政治運動,鬆動了共產黨箝制,同年8月蘇聯軍隊進入布拉格,以鎮壓手段粉碎了布拉格之春。伊利曼佐之後拍攝了「失翼靈雀」。

這部電影遭到禁映命運,直到1989年捷克和平起義「絲絨革命」(Velvet Revolution),共產黨政府垮台之後,這部影片才得以重新發行上映,並在1990年柏林國際電影節上贏得金熊獎(Golden Bear)。

伊利曼佐表示:「我總是仰慕赫拉巴爾對人的觀察能力, 筆下人物栩栩如生,是一種對人物的真實透視且毫不妥協,但他仍是熱愛眾生。」

他在1984年的影片「雪花時節」(The Snowdrop Festival)也是根據赫拉巴爾小說改編拍攝。

伊利曼佐在1985年的「我的甜蜜家園」(Sweet Little Village),讓他再獲提名奧斯卡最佳外語片。

2006年,他拍攝「我曾侍候過英國國王」(I Served the King of England),靈感也是源自赫拉巴爾的啟發。

伊利曼佐曾經說:「好的喜劇應該是談嚴肅的事情,如果一開始就太嚴肅對待,最後會變成荒謬可笑。」(譯者:紀錦玲)

