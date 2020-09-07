新冠肺炎全球逾2717萬例確診 近89萬人不治

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少88萬9498人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2717萬2460人確診染疫。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1789萬2800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球6日通報新增7726人病歿、23萬852起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1016死）、巴西（447死）與美國（408死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬8941人病故、627萬7847例確診，至少231萬5995人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬6650人喪生、413萬7521人染疫）、印度（7萬1642人喪生、420萬4613人染疫）、墨西哥（6萬7558人喪生、63萬4023人染疫）及英國（4萬1551人喪生、34萬7152人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有90人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（63人）、英國（61人）及智利（61人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計29萬6629死、782萬6125例確診；歐洲累計21萬8369死、420萬2048例確診；美國和加拿大累計19萬8124死、640萬9734例確診。

亞洲累計10萬6036死、582萬1906例確診；中東地區累計3萬8217死、158萬1175例確診；非洲累計3萬1312死、130萬1477例確診；大洋洲累計811死、3萬又2例確診。（譯者：陳政一）

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