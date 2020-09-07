歐盟代表：英國須遵守已簽署的脫歐協議

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（法新社巴黎7日電） 媒體報導英國可能尋求立法推翻英國脫歐（Brexit）協議的關鍵環節後，歐洲聯盟首席談判代表巴尼耶今天說，英國「必須遵守」在正式脫歐前已經同意的脫歐協議條文。

根據英國「金融時報」（Financial Times）一篇報導，英國首相強生（Boris Johnson）希望修改協議中關於北愛爾蘭與國家補助方面的內容。對此，巴尼耶（Michel Barnier）告訴法國公共電台（France Inter Radio）：「已經簽署的每件事都必須遵守。」

巴尼耶表示，雙方本周將就未來的英歐貿易協議進行第8輪磋商，屆時他會和英國首席談判代表佛羅斯特（David Frost）討論金融時報的報導。

巴尼耶說：「對我來說，重要的是首相的言行，以及英國政府本身的言行。」

針對北愛爾蘭議題，巴尼耶堅持按照脫歐協議，北愛爾蘭將繼續適用歐盟單一市場規範，以避免北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間出現實體「硬邊界」。然而這麼一來，北愛爾蘭與英國其他地區之間實際上就會出現一道貿易邊界。

這部分協議條文，本意在避免重新引燃北愛的政治宗教衝突。

1998年的「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）已使北愛的衝突大致緩和下來。巴尼耶表示：「自衝突結束以來，和平的先決條件就是沒有陸地邊界…這是整個愛爾蘭島經濟統一一致的先決條件。」

英國已於1月31日正式離開歐盟，但在英國就雙邊關係擬定新條文前，英國仍須遵守歐盟規定。

強生昨天表示，英國和歐盟必須在10月15日以前達成貿易協議，好讓協議能在今年底前實施。

© 2020 AFP