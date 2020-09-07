法國疫情持續延燒 全國紅色區域增7省

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（法新社巴黎6日電） 法國當局今天表示，因近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫病例陡增，政府已增列7個省至疫情嚴峻的「紅色區域」名單，涵蓋的主要城市包括里爾、史特拉斯堡、第戎等。

截至目前，法國本土與海外領地共101個省分中，已有28個被列為紅色區域，而紅色區域的省政府能實施特殊措施，以減緩疫情蔓延速度。

法國4日通報新增近9000人確診，昨天24小時內新增的8550起病例，使全國平均確診率升至4.7%；政府因此決定再添紅色警戒區域。

巴黎和東南方城市裡昂（Lyon）所在的隆河省（Rhone），是政府於8月14日於確診率開始爬升後首批列為紅色區域的省分。

這促使當地政府祭出公共場合配戴口罩規範，盼避免隨着秋天將臨疫情惡化，導致確診數暴增並再次超出醫院負荷能力。

法國公共健康局（Sante Publique France）昨天表示，過去24小時已發現53起群聚感染，使得調查總數增至484起。法國公共健康局也警告，確診人數可能會呈現「指數性」增長。

法國過去1天內多了12人病故，3月疫情爆發迄今累計3萬698人身亡。（實習編譯：林岳鋒/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP