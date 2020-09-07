澳聯社面臨財務壓力 募資目標50萬澳幣

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（法新社雪梨7日電） 澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press）今天發起募資活動，目標是募得50萬澳幣。面臨財務壓力的澳聯社，一個月前才出售並以非營利組織的方式重新運作。

執行長柯卓依（Emma Cowdroy）表示，澳聯社正面臨來自新對手新聞集團（News Corp）創立的澳大利亞新聞集團（NCA）積極的競爭。媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）退出澳聯社主要股東的角色後，創立NCA。

柯卓依發表聲明表示，新聞集團如今企圖以NCA「快速重新進入商業領域」。

聲明中說，「挾帶雄厚資金的NCA威脅到澳聯社的獨特地位━提供獨立內容」給較小的澳洲傳媒業者。

數月前，澳聯社員工遭告知公司可能倒閉後，8月初與一個慈善家領導的財團達成出售協議重新運作。當前媒體產業的財務困境因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的衝擊而雪上加霜。

「衛報」（The Guardian）今天報導，一旦與澳聯社的「競業禁止條款」今年底到期後，新聞集團打算提供NCA內容給其他澳洲新聞機構。

面臨來自前東家的可能競爭，澳聯社計畫透過募款活動募集50萬澳幣（約新台幣1068萬元）。募款活動才一開始，已湧入好幾千澳幣。

柯卓依說：「我們的媒體客戶正面對現代史上最嚴苛的廣告市場，政府也努力找方法來支持媒體競爭和多樣化。我們正向所有澳洲人尋求協助。」

澳聯社在重新運作前已先裁掉半數員工，宣稱縮編是為「永續」經營。

當地小型傳媒業者向來仰賴澳聯社的國內新聞、體育與政治等報導，藉以充實內容。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP