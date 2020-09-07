白俄羅斯當局逮捕633名示威者 傳包括反對派領袖

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（法新社明斯克7日電） 白俄羅斯反對派6日發起大規模抗議活動，有633人遭警方拘押。根據反對派領袖柯列斯尼可娃陣營說法，身分不明黑衣男子今天早上抓住科列斯尼科娃，將她推進一輛小型巴士帶走。

柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）是白俄羅斯反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）的競選夥伴之一。季哈諾夫斯卡婭聲稱於8月9日引起爭議的總統大選中擊敗長期執政的強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

季哈諾夫斯卡婭成立協調委員會（Coordination Council），委員會在大選後連續數周的示威活動中呼籲政權和平轉移。

目擊者告訴柯列斯尼可娃領導的競選團隊總部，身分不明的男子在首都明斯克市中心抓住柯列斯尼可娃，並用一輛有「通訊」字樣的小型巴士將她載走。總部也通報，柯列斯尼可娃的電話已經關機。

名叫阿納斯塔西亞（Anastasia）的目擊者在白俄羅斯獨立新聞網站Tut.By上說，她看到戴着面罩的男子在今天上午10時將柯列斯尼可娃推進小型巴士，並拿走她的手機。

執政已26年的現任總統魯卡申柯是歐洲目前在位最久國家領導人，他於8月9日在作票疑雲中勝選，引爆境內示威潮，反對派6日又發起大規模抗議活動，抗議魯卡申柯連任。白俄羅斯內政部今天說，警方已拘押633人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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