背水一戰折損主將 公鹿靠密道頓轟36分險勝熱火

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奧蘭多6日電） NBA季後賽次輪第4戰，已吞3連敗的密爾瓦基公鹿，陣中主將安特托昆博在背水一戰受傷提前退場，靠密道頓延長賽9分、整場比賽轟36分帶領，118比115險勝邁阿密熱火扳回一城

美國職籃NBA東區季後賽次輪，頭號種子公鹿在打完前3場比賽後，意外以0比3落後給第5種子熱火。

今天公鹿在無路可退情況情況下，陣中上季年度最有價值球員（MVP）「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）上半場再度扭傷腳踝提前退場，所幸密道頓（Khris Middleton）挺身而出，包括延長賽的9分在內，轟下全場最高36分，讓球隊以3分之差險勝，在系列賽扳回一城。

延長賽剩下2分11秒，兩隊109比109戰成平手，密道頓先以一記急停跳投，讓公鹿將比分超前，羅培茲（Brook Lopez）的兩罰俱中讓公鹿領先4分，這時熱火後衛赫洛（Tyler Herro）砍進三分球，拉近兩隊差距，但密道頓也回敬一個三分球，再把比分拉開到4分。

赫洛在延長賽時間終了前3.4秒再飆進三分彈，兩隊再度剩下1分差距時，熱火采犯規戰術凍結時間，密道頓在終場前2.2秒穩穩的兩罰俱中，3分落後的熱火在伊古達拉（Andre Iguodala）發生傳球失誤後，讓公鹿帶走勝利。

公鹿今天雖然保住一線生機，但腳踝原本就有傷的安特托昆博這場比賽再度扭到腳踝，第2節勉強站上罰球線，兩罰中1後，表情痛苦的在球隊人員的攙扶下進到休息室，之後就沒再回到場上。

雖然公鹿試圖成為NBA首支在系列賽0勝3負劣勢下逆轉晉級的球隊，但安特托昆博的傷勢成為一大利空。

安特托昆博已經獲頒本季年度最佳防守球員獎，本季他平均每場比賽貢獻29.5分、13.6籃板、5.6助攻，也被認為很有希望能連兩年拿下年度最有價值球員獎。

公鹿這場非贏不可的比賽，全隊6人得分達兩位數，除密道頓外，安特托昆博攻下19分，羅培茲獲14分，布萊索（Eric Bledsoe）有14分和10籃板的「雙十」，替補的希爾（George Hill）以及迪文森索（Donte DiVincenzo）分別拿下12分、10分。

熱火方面，阿德巴約（Bam Adebayo）今天有26分、12籃板的「雙十」演出，羅賓遜（Duncan Robinson）貢獻20分，克勞德（Jae Crowder）進帳18分，巴特勒（Jimmy Butler）、德拉吉奇（Goran Dragic）分別獲得17分，替補的赫洛進帳11分。

© 2020 AFP