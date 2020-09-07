脫歐後談貿易協議 英相定最終期限10月15日

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（法新社倫敦6日電） 英國首相強生（Boris Johnson）今天就英國脫歐後與歐洲聯盟（EU）的貿易協議給出10 月15日最後期限。

英國與歐盟第8輪談判本周將在倫敦登場，雙方態度日趨強硬，互相指責對方不肯讓步，採取政治邊緣政策。外界擔心雙方談判若破局，恐將陷入「無協議」的混亂狀態。

英國首席談判代表佛羅斯特（David Frost）罕見接受報紙專訪，內容今天曝光，他幾乎沒有做出什麼表態來升高外界對談判將取得突破的期待，僅承諾絕對不會對英國的紅線有所妥協。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）本周表示，談判完全取決於歐盟進入英國漁業水域和國家援助規範訂立協定的必要性，但英國沒有讓步。

歐盟早已指出，鑒於文本需要翻譯且經過歐洲議會（European Parliament）批准，因此協議可能最快10月中旬才能達成。

雖然強生數月來拒絕確認一個確切的截止日期，不過最後還是答應了。

強生表示，若要讓協議在年底前生效，英國就必須在10月15日的歐洲理事會（European Council）前與歐洲盟友達成協議。

澳洲與歐盟依據世界貿易組織（World Trade Organization）的規範和關稅來進行貿易，強生認為這對英國來說也不啻為一個「好的結果」。強生政府曾表示希望能「零關稅、零配額」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP