12港人偷渡被中國當局拘捕 律師見不着當事人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港7日電） 12名香港人日前據稱企圖乘坐快艇偷渡台灣，中途遭中國海警拘捕。代表部分被捕港人的律師今天告訴法新社，他們前去會見當事人，但都被阻撓。

中國大陸當局宣布8月23日在香港東南方約70公里處，逮捕12名企圖乘船非法越境的香港人。這些人已被移交給深圳警方。

此後被捕的12人就消失在專制中國不透明的司法體系之中。

中國大陸或香港當局都未公開證實被捕人士有誰，但包括一家親北京報社在內的香港媒體已指明船上部分人士身分，也已有被拘捕者的親屬出面。

港媒提供的船上人員名單中，有些人因涉及去年「反送中」抗議而被起訴。名單上的李宇軒（Andy Li）最近才被依港區國安法逮捕過，另有一人擁有香港和葡萄牙公民身分。

中國大陸律師任全牛（Ren Quanniu）和盧思位（Lu Siwei）今天告訴法新社，家屬委託他們前去會見當事人，但他們的嘗試宣告失敗。

任全牛說，即使他拿出香港核發的當事人出生證明，當局還是說他無法證明委託書確實來自家屬。

任全牛表示，他也見過負責本案的員警，但員警拒收法律文件，包括他的當事人黃偉然（Wong Wai-yin）要求回到香港司法管轄區的書面文件。他已向深圳檢方投訴。

另一名律師盧思位說，他上周試圖會見被拘捕的當事人時也有類似經驗。

任全牛和盧思位都表示，深圳警方目前以「偷越國邊境罪」處理本案，這種罪名最長可判1年徒刑。但盧思位說，警方告訴他有些被拘捕者也可能面臨「組織他人偷越國邊境罪」，最重可能被判終身監禁。

任全牛表示，據他所知，代表被拘捕者的其他律師嘗試會見當事人時，同樣受到阻撓。

© 2020 AFP