2015年以來最大批 300洛興雅人漂流半年終抵印尼

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（法新社印尼洛修馬威市7日電） 當局證實，近300名洛興雅難民在海上漂流半年後，今晨抵達印尼蘇門答臘海岸。受迫害的洛興雅少數族裔多年來前仆後繼前進印尼，今天是據信至少2015年來最大的一批。

亞齊省（Aceh Province）警方表示，漁民昨晚看到一艘搭載洛興雅移民的木船漂流在蘇門答臘（Sumatra）北部洛修馬威市（Lhokseumawe）外海，凌晨時分協助他們登上Ujong Blang海岸。

Ujong Blang村長阿里（Munir Cut Ali）告訴法新社：「我們看到一艘船駛近，所以協助他們安全登陸。」

地區軍事首長馬亨德拉（Roni Mahendra）表示，這群洛興雅人包括102名男性、181名女性和14名孩童，其中至少1人生病，必須緊急送醫。

他並說，這群人必須接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）采檢。

「地方政府稍後會找個適當的地方安置他們。」

這批難民的人數，據信是至少2015年來登陸印尼最大批的洛興雅人。

6月間也有約100名洛興雅人抵達同一地區，當時多是婦孺。據她們描述，經過長達4個月危機四伏的海上漂流，途中遭到人蛇毆打，為了活下去甚至被迫喝尿，歷經千辛萬苦。

約100萬洛興雅人住在孟加拉擁擠的難民營。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP