全球超過2738萬例確診 逾89.3萬人不治

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日11時（台灣8日晚間7時），全球至少89萬3524人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），至少2738萬7170人確診染疫。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1811 萬5200人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球7日通報新增3816人病歿、23萬6135起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1133死）、巴西（310死）與美國（299死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬9221人病故、630萬1451例確診，至少233萬3551人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬6960人喪生、414萬7794人染疫）、印度（7萬2775人喪生、428萬422 人染疫）、墨西哥（6萬7781人喪生、63萬7509人染疫）及英國（4萬1554人喪生、35萬100人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有91人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（63人）、英國（61人）及智利（61 人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計29萬8051死、785萬7073例確診；歐洲累計21萬8879死、425 萬3629例確診；美國和加拿大累計19萬8405死、643萬3578例確診。

亞洲累計10萬7382死、590萬9201例確診；中東地區累計3萬8499死、159萬5154例確診；非洲累計3萬1489死、130萬8469例確診；大洋洲累計819死、3萬68例確診。

© 2020 AFP