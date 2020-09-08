加州野火燒逾200萬英畝土地 寫下新高紀錄

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（法新社加州北福克7日電） 加州森林防火廳（Cal Fire）今天表示，加州今年爆發的數起森林大火至今已燒毀超過200萬英畝（約80萬公頃）土地，翻新紀錄，迫使許多居民逃離家園。

加州森林防火廳發言人托爾馬喬夫（Lynne Tolmachoff）說：「過去33年來，我們從沒看過任何一年的野火焚燒逾200萬英畝土地。這無疑破了紀錄，野火季甚至還未接近尾聲。」

加州森林防火廳統計資料顯示，已知至少7人在今年野火中罹難，約3800棟建築慘遭損壞或摧毀。

加州野火上一次焚燒接近200萬英畝土地是2018年的事，也是加州「坎普野火」（Camp Fire）爆發的那一年，當年被火海吞噬的土地累計略多於190萬英畝。

加州森林防火廳在推特（Twitter）上貼文表示，截至今天下午，有超過1萬4100名消防員於24個不同的野火地點進行灌救。

加州森林防火廳也指出，近日多場大火其中一場是4日在陡峭崎嶇地帶冒出火苗的「小溪野火」（Creek Fire），迄今已延燒7萬8790英畝土地，且火勢目前控制率仍是0%。（實習編譯：林岳鋒/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP