姆巴佩確診退出法國隊 法甲賽事也將缺席

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（法新社巴黎7日電） 姆巴佩2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應離開國家隊，無緣歐國聯法國對克羅埃西亞之戰，接下來恐怕也將缺席法甲部分賽事。

在得知自己的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測結果前，姆巴佩（Kylian Mbappe）今天晚上還參加隊上練球。姆巴佩是第4位因染疫被迫離開法國隊的球員，先前已有博格巴（Paul Pogba）、阿瓦（Houssem Aouar）、曼丹達（Steve Mandanda）因為染疫離隊。

法國隊表示，在練球結束並收到篩檢結果後，姆巴佩就立即離隊，並在當晚返家。

法國在歐國聯對上瑞典的比賽，靠姆巴佩的進球，以1比0拿下勝利。

接下來歐國聯法國對克羅埃西亞的比賽，及巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）在法甲對上朗斯（Lens）的比賽，姆巴佩預料都不會出賽。

根據法甲的健康守則，球員一旦確診，就必須自我隔離8天，因此巴黎聖傑曼對上馬賽（Marseille）的比賽，姆巴佩恐怕也無法參加。

姆巴佩是法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼第7名確診者，首名染疫球員，是上周確診的巴西名將內馬爾（Neymar）。

© 2020 AFP