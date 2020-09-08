川普指控拜登賀錦麗反疫苗言論玩弄政治

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（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天再度暗示，11月總統大選前將會有一支COVID-19疫苗推出。他並指責民主黨對手拜登和搭檔賀錦麗的言論破壞民眾對疫苗的信心。

賀錦麗（Kamala Harris）5日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，若在11月3日總統大選前美國有一支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗推出，她不會相信川普所宣稱這支疫苗的安全性和有效性。

拜登（Joe Biden）今天又加碼說，他希望未來任何疫苗都能資訊透明並有科學根據。「我擔心就算我們有一支很好的疫苗，人們也不太願意施打。因此他（川普）正在破壞民眾信心。」

川普今天在白宮前召開的記者會上指控拜登和賀錦麗發表「魯莽的反疫苗言論，...對我們的國家非常危險」。他還說即將出爐的疫苗「會非常安全且非常有效」。

由於川普選情受到COVID-19疫情影響，使得他面臨須儘快控制疫情的強大壓力，因此外界擔憂，川普政府可能為了趕上總統大選而倉促讓疫苗上市。

川普表示：「我們很快就會有疫苗了，甚至可能在一個非常特別的日期之前就會有。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP