強悍防守克暴龍 塞爾蒂克季後賽次輪聽牌

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（法新社奧蘭多7日電） NBA塞爾蒂克今天以強悍的防守讓暴龍進攻頻頻受阻，最終111比89獲勝，搶下「聽牌」的第3勝。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第3種子波士頓塞爾蒂克與第2種子多倫多暴龍在打完系列賽前4戰後，以2比2戰成平手。

這場比賽的上半場，塞爾蒂克窒息式的防守就逼得暴龍進攻萬般不順，整體投籃命中率僅2成86，三分球命中率更低到只有1成76，首節剩下23.3秒得分才達兩位數，單節只獲11分。一路領先的塞爾蒂克，則是包括攻下16分的布朗（Jaylen Brown）在內，上半場就有4人得分達兩位數，半場打完以62比35領先暴龍。

下半場暴龍力圖振作，範佛利特（Fred VanVleet）攻下14分，鮑爾（Norman Powell）貢獻13分，連兩節得分都壓過塞爾蒂克，可惜上半場「失血」過多，讓塞爾蒂克終場仍以111比89獲勝，在7戰4勝制系列賽中，以3比2領先暴龍。

塞爾蒂克今天包括先發5人在內，有6人得分破十，其中以攻下全場最高27分的布朗表現最佳，沃克（Kemba Walker）貢獻21分、7助攻，塔特姆（Jayson Tatum）有18分、10籃板的「雙十」成績。

暴龍這場比賽有5人得分達兩位數，其中範佛利特攻下全隊最多的18分，替補的鮑爾貢獻16分。

© 2020 AFP