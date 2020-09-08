波特蘭反歧視抗爭破百天 川粉組車隊遊行挺警方

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社俄勒岡市7日電） 美國俄勒岡州波特蘭反種族歧視抗爭突破100天之際，隔壁市俄勒岡市今天有數百名總統川普的支持者自組車隊上街遊行，以行動力挺川普與波特蘭員警。

民眾多攜家帶眷前來，在多為家庭和老人組成的群眾中，摻雜一小群準軍事部隊裝束男性，多是來自右翼極端組織的武裝成員。

大約300輛車開上俄勒岡市周邊街道，其中不乏大型皮卡車。車上飄揚美國國旗、力挺川普連任的標語，還有人掛上把川普畫成藍波的圖畫。

擔任會計工作的拉森（Cassy Larson）說：「川普有腦子，可以把美國帶回正軌。」

「他知道資本主義要用什麼，才能賺到錢，修復波特蘭市中心被其他人破壞的大樓。」

車隊解散後，有150至200人決定繼續遊行，於是他們由倡導白人至上的極右派「驕傲男孩」（Proud Boys）民兵帶頭，沿路前往俄勒岡州首府賽勒姆（Salem），佔據州議會大樓階梯展現實力。

39歲的極右組織「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）支持者丹尼爾遜（Aaron Danielson）8月29日在波特蘭遭槍殺之後，波特蘭緊張情勢升高。

丹尼爾遜當時剛參加完像今天這樣的挺川普車隊活動，之後脫離車隊，和多名參加者一同進入波特蘭。

警方懷疑，在社群媒體自稱「反法西斯主義者」的48歲男子雷諾爾（Michael Forest Reinoehl）是殺害丹尼爾遜的兇手。他在丹尼爾遜死後5天，遭警方追捕擊斃，據稱他當時試圖逃跑並奪取槍枝。

今天的車隊遊行活動開始前，主辦單位強調，基於安全理由，車隊路線不會接近波特蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP