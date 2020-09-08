為難民抗議 德國國會外社運人士擺1萬3千空椅

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（法新社柏林7日電） 社運人士今天在德國柏林國會大廈外放置1萬3000張椅子，進行象徵性抗議，要求將希臘一些島嶼上過度擁擠的難名營關閉，為生活條件惡劣的難民發聲。

海洋觀察(Sea-Watch)和不遺漏任何人(LeaveNoOneBehind)等活動主辦團體表示，每張椅子都代表困在希臘列士波斯島(Lesbos)摩利亞(Moria)難民營惡劣環境中的一位難民。摩利亞是希臘最大的難民收容營。

這些椅子也令人想起，以柏林為首的德國各市鎮和各邦曾表示，願為在希臘若干島嶼骯髒營區中受煎熬的難民負起責任。

上述團體發表聲明說：「德國聯邦議院(Bundestag)今夏休會放假，但歐盟外圍邊界上的人道災難卻全年無休。」

希臘上周通報了摩利亞難民營的第1起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。

法新社報導，希臘共設立5座島嶼難民營，原本是為了收容不到6100名難民，如今卻收容了將近2萬4000人；其中摩里亞營原本只計畫收容2800人以下，現卻住進了將近1萬3000名難民。

德國目前只從這5座難民營接收了465人，多半是患病的兒童及其家人。但僅柏林一地就曾承諾，將接納1000名以上難民。（實習編譯：林岳鋒/核稿：張佑之）

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