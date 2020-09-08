球迷護航誤擊事件 喬科維奇發文安撫球迷

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（法新社紐約8日電） 美網奪冠呼聲極高的喬科維奇，因誤傷線審被判失格，讓球迷在網上為他抱不平，他因此親上火線安撫球迷。

塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）是大滿貫美國網球公開賽（U.S. Open）奪冠大熱門，他在16強賽對上西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），首盤5比6落後時，他欲將球打給場邊球僮，不料球卻直朝線審而去，擊中線審喉部，讓線審當場倒地。

喬科維奇雖當場表示自己並非有意，且立即上前關心線審狀況，但裁判在經過討論後，宣布取消他的比賽資格，讓他無緣挑戰個人生涯第18座冠軍。

事後，喬科維奇發出長文致歉，讓這個判決是否過重的議題引發廣泛討論，其中包括在社群媒體上為喬科維奇大聲喊冤的粉絲。

有人在社群媒體指控那名線審裝傷，且「演得很爛」，其中一則留言更用「你真可恥，渾身充滿邪惡的老女人」這樣激烈的字眼。

喬科維奇今天在推特（Twitter）上感謝留言表達支持的球迷，同時也為那名線審辯護。

喬科維奇推文說：「請同時記得，前一晚被球打到的線審也需要我們的支持，她完全沒有做錯任何事。我想請你們在此時，要特別給予她支持與關心。」

© 2020 AFP