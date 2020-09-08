環境污染害人不淺 報告：占歐洲13%死因

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社哥本哈根7日電） 歐洲環保署（EEA）今天公布最新報告指出，歐洲每8人當中，就有1人的死因和污染有關。報告並強調，目前疫情讓環境衛生要素受到更多關注。

法新社報導，歐洲人不斷暴露在環境風險之下，如空氣、噪音和化學污染，而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是個例子，說明人類健康與生態系統健全之間的關聯性。

報告說，這類人畜共通疾病病原體出現，與環境惡化有關，也與糧食體系中，人和動物的互動有關。

報告指出，根據最新可用數據，2012年歐洲聯盟27國以及英國中，有63萬人死因可以歸因於環境因素。

而依照社經發展而畫分的東西歐之間，對比更為強烈。

例如，羅馬尼亞受到環境因素衝擊最大，5人之中就有1人的死因和污染有關；反觀瑞典和丹麥則是10人之中出現1人。

污染主要與癌症、心血管疾病、呼吸道疾病有關。歐洲環保署強調，若減少環境對健康的風險，這些死亡是可以避免的。

報告說，較貧窮的人不成比例地暴露於空污和極端氣候之中，包括熱浪和極冷天氣，而這與他們居住、工作與上學所在地點有關，多半在交通繁忙但條件較差的都會區。

然而，正面消息是，歐洲水質相當不錯。在盥洗水品質檢測中，有85%被認定為「優良」，而重要飲水來源的地下水，74%「化學狀態良好」。

依據歐洲環保署建議，要改善健康與環境，歐洲應該要有更多「綠地和藍天」，好在「熱浪期間協助城市降溫；減少洪患、降低噪音污染，也幫助都會郊區生物多樣化」。

此外，綠地也提供公共休閑與運動空間，促進社區交流。

其他改善環境的建議措施，還包括減少道路交通、降低肉類攝食，以及政府取消化石燃料補助等。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP