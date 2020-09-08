白俄反對派領袖抗拒當局強制遣赴烏克蘭遭逮捕

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（法新社明斯克8日電） 白俄羅斯當局今天表示，白俄反對派主要領袖之一柯列斯尼可娃想跨越邊界到鄰國烏克蘭時被捕，但基輔當局反駁說，她是因抗拒當局強制驅逐出境而遭白俄拘押。

白俄羅斯上月舉行的總統大選引發爭議，強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）以80%得票率第6度當選後，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）拒絕承認敗選。在她的競選陣營扮演要角的柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）多次在抗議集會中演說。

白俄國界委員會（State Border Committee）發言人貝奇科夫斯基（Anton Bychlovsky）稍早告訴法新社，柯列斯尼可娃和反對派協調委員會（Coordination Council）其他兩名成員昨晚試圖跨越邊境，柯列斯尼可娃遭到逮捕，另外兩人則順利抵達烏克蘭境內。

其他兩名成員分別是協調委員會新聞秘書羅德南科夫（Anton Rodnenkov）和執行秘書克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）。3人自昨天就消失無蹤。

貝奇科夫斯基表示：「調查正在進行中，以依法評估當前情勢。」

烏克蘭當局證實柯列斯尼可娃的兩位同伴已越界入境，但對這次事件提出不同說，指出柯列斯尼可娃抗拒白俄當局強迫她出國，並且採取行動阻止當局。據烏克蘭國際傳真社（Interfax-Ukraine）報導，消息人士表示，柯列斯尼可娃撕毀了她的護照，因此烏克蘭邊防人員不能讓她過關。

白俄大選引爆大規模抗議，造成多次警民衝，反對派成立協調委員會，希望確保權力和平轉移。

38歲的柯列斯尼可娃是季哈諾夫斯卡婭競選陣營的3位主要女性領袖之一，也是留在白俄的唯一一人。

季哈諾夫斯卡婭因白俄當局施予壓力而決定離國，目前獲歐盟成員國立陶宛庇護。她的另一位重要競選夥伴澤布卡羅（Veronika Tsepkalo）則在烏克蘭。

© 2020 AFP