白俄當局稱反對派領袖慾跨界進入烏克蘭時被捕

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社明斯克8日電） 白俄羅斯國界委員會今天表示，白俄反對派主要領袖之一柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）想跨越邊境到烏克蘭時被捕。

白俄國界委員會（State Border Committee）發言人貝奇科夫斯基（Anton Bychlovsky）告訴法新社，柯列斯尼可娃和反對派協調委員會（Coordination Council）其他兩名成員昨晚試圖跨越邊境，柯列斯尼可娃遭到逮捕，另外兩人則順利抵達烏克蘭境內。

其他兩名成員分別是協調委員會新聞秘書羅德南科夫（Anton Rodnenkov）和執行秘書克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）。3人自昨天就消失無蹤。

貝奇科夫斯基表示：「調查正在進行中，以依法評估當前情勢。」

白俄強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）8月初以80%得票率第6度當選後，引爆國內大規模抗議，造成多次警民衝突；反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Tikhanovskaya）不承認大選結果，發起全民抗爭，並成立協調委員會，以確保權力和平轉移。

38歲的柯列斯尼可娃是季哈諾夫斯卡婭競選陣營的3位主要女性領袖之一，也是留在白俄的唯一一人。

季哈諾夫斯卡婭因白俄當局施予壓力而決定離國，目前獲歐盟成員國立陶宛庇護。她的另一位重要競選夥伴澤布卡羅（Veronika Tsepkalo）則在烏克蘭。

© 2020 AFP