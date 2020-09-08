關係惡化憂遭逮捕 兩名澳洲特派員急撤中國

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（法新社雪梨8日電） 兩家澳洲媒體今天說，在中國公安要求問話後，兩名澳洲特派員連夜撤出中國。

澳洲與中國外交關係惡化，中國英語頻道中國環球電視網（CGTN）主播、澳洲公民成蕾上個月剛在北京遭拘捕；澳洲廣播公司（ABC）記者伯特爾斯（Bill Birtles）與「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）記者史密斯（Michael Smith）如今撤出中國。

澳洲廣播公司說，駐北京的伯特爾斯與駐上海的史密斯各自尋求當地外館的協助，經過澳洲官員數天交涉，終於獲准於昨天自上海離境，並於今天清晨抵達雪梨。

澳洲廣播公司表示，澳洲外交部上周警告伯特爾斯應離開中國，他原本排定3日動身，但7名公安於前一晚抵達他的寓所並禁止他出境。

中國公安告訴伯特爾斯，想針對「國安案件」向他問話，嚇得他跑到澳洲駐北京大使館尋求庇護。

澳洲廣播公司報導說，伯特爾斯後來在澳洲外交官員在場情況下接受公安約談，旅行禁令隨後解除。

此外，澳洲金融評論報表示，旗下駐上海的史密斯也在同一晚被中國公安找上，兩人都是因為成蕾案遭到問話。

澳洲金融評論報總編輯史塔奇柏利（Michael Stutchbury）與主編貝里（Paul Bailey）發表聲明說：「這兩名記者從事一般的報導工作，發生這樣的事件令人遺憾與不安，也不符合澳洲與中國合作關係的利益。」

澳洲今年稍早即提醒澳洲公民，在中國可能會面臨任意拘留的風險。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但兩年多前，坎培拉開始抵擋中國在澳洲境內日益升高的政治干預和影響力。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在中國湖北武漢爆發開後，澳洲帶頭號召國際對疫情源頭展開調查，惹惱北京當局。之後，中國採取了一系列經濟「懲罰」措施，並呼籲國人避免前往澳洲留學或旅遊。

成蕾遭拘捕之前，北京2019年1月也以涉嫌犯下間諜罪，逮捕澳洲籍華裔作家楊恆均。

© 2020 AFP