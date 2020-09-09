佛州外海油氣鑽探禁令 川普將再延長10年

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（法新社佛州朱比特8日電） 通常力挺石油業的美國總統川普，今天宣布延長佛羅里達州外海不得探鑽原油的10年禁令，藉此在11月總統大選前鞏固佛州這個兵家必爭之地的選票。

川普在佛州朱比特（Jupiter）一場活動上說：「再過幾分鐘，我將簽署總統命令，延長佛州墨西哥灣近海鑽油禁令，並將範圍擴大到佛州大西洋沿岸，以及喬治亞州和南卡羅來納州沿岸。」

墨西哥東部的鑽油禁令原定2022年到期，如今延至2032年，範圍延伸到佛州、喬治亞州與南卡羅來納州的大西洋沿岸。

曾任佛州州長的共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在推特（Twitter）表示，在多次與川普談論維護佛州海岸線純凈的重要性後，「我很開心他將禁令再延長10年」。

與川普角逐白宮大位的民主黨候選人拜登（Joe Biden）則立即回應說，「幾個月前，川普才計畫允許在佛州離岸鑽探石油與天然氣。現在，在選前56天，他馬上改變心意，令人難以置信」。

這項決定與川普政府先前的各項行動形成強烈對比，尤其是8月中才剛批准法案，開放阿拉斯加州北極熊棲息的野生動物保護區來鑽探石油與天然氣。

而在2018年，白宮也說有意幾乎全面開放美國離岸水域來鑽探石油。這項決定在許多州遭遇反對，目前仍卡在司法戰之中。

佛州將是11月大選的關鍵決戰州。2016年，川普是拜高齡選民之賜，以些微差距拿下佛州；但今年，拜登當地的選情略勝一籌。

© 2020 AFP