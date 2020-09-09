僱用少數族裔凸顯多元 奧斯卡推新制規範

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（法新社洛杉磯8日電） 奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院今天公布提升多元化新制，規範角逐最佳影片獎項的作品所採用演員與劇組成員，需有一定比例的少數族裔及弱勢族群等，預計自2024年起實施。

為改善影壇僱用制度與幕前幕後人員的代表性，依據美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布的新制，凡有意角逐最佳影片獎項的作品，至少需符合4項規範當中的兩項。

首先是影片需有一個主要角色與30%的配角由少數族裔及弱勢團體人選來演出，或者影片探討與少數族裔及弱勢團體有關的主題。

其次是幕後的劇組高層或技術部門成員，必須招聘向來弱勢的婦女與身障界等人士。

最後兩項新規則是提供少數族裔工作人員實習與培訓的機會，以及電影行銷與發行團隊的多元化。

角逐2022與2023年奧斯卡金像獎最佳影片的作品不受新制規範，但是必須依據新規範向影藝學院呈報影片多元性的機密資料。

影藝學院院長魯賓（David Rubin）發表聲明指出：「我們相信這些包容性的準則，將激發電影工業持久與重大的變革。」

最近幾年外界不斷批評，影藝學院的會員以及他們相中的奧斯卡金像獎入圍者與得獎者不夠多元。

雖然影藝學院已採取措施，加強學院會員多元化，不過今天頒布的新制象徵將更積極努力，以重塑好萊塢展現更多元風貌。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP