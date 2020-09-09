全球超過2763萬例確診 近90萬人不治

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（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時（台灣9日晚間7時），全球至少89萬8503人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），至少2763萬1550人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1833 萬2900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球8日通報新增4802人病歿、22萬8717起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1115死）、墨西哥（703死）與巴西（504死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬9698人病故、632萬8054例確診，至少235萬9111人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬7464人喪生、416萬2073人染疫）、印度（7萬3890人喪生、437萬128 人染疫）、墨西哥（6萬8484人喪生、64萬2860人染疫）及英國（4萬1586人喪生、35萬2560人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有91人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（63人）、英國（61人）及智利（61 人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計30萬132死、791萬27例確診；歐洲累計21萬9420死、429萬4551例確診；美國和加拿大累計19萬8884死、646萬551 例確診。

亞洲累計10萬8767死、601萬154例確診；中東地區累計3萬8767死、161萬413例確診；非洲累計3萬1700死、131萬5647例確診；大洋洲累計833死、3萬208例確診。

© 2020 AFP