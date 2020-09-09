川普疑坦承募款告急 連任之路得恐自掏腰包

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（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天展開搖擺州造勢之旅，矛頭對準民主黨總統候選人拜登大肆攻擊；不過，川普似乎坦承其連任競選團隊已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。

當記者詢問川普是否自掏腰包來造勢，他回答：「如果我必須花自己的錢，我會花。無論代價，我們必須贏。」

川普在佛羅里達州演講之後，旋即轉往北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）造勢。川普若想在11月3日擊敗民主黨候選人拜登（Joe Biden），幾乎肯定非得拿下這兩州不可。

川普以一貫招牌作風，戲謔、辱罵加上過度自我吹噓，來娛樂他的粉絲群眾。他說，拜登將會帶來「暴力流氓」，以及「前所未見的經濟肅條」。

川普10日將赴另一個搖擺州密西根州，周末將前往內華達州。而11日當天，川普與拜登都將現身賓州，那又是一個兵家重鎮。

自2019年初以來，川普的競選連任團隊已花費8億美元（約新台幣236億元）之譜，金額是拜登的兩倍多。

川普起跑時間比對手早，競選團隊也自誇戰力充沛，但據傳川普的募款列車已經減速停滯下來。

反觀拜登，他最初以緩慢、資金不足之姿展開前進白宮之路，8月募款成績卻跌破外界眼鏡的高達3.65億美元，打破先前單月紀錄。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

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