希臘超收難民營大火 當局疏散部分人員

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（法新社雅典9日電） 最大的難民營今天凌晨發生大火，當局疏散部分人員，這座過度擁擠且衛生環境欠佳的難民營，收容了近1萬3000名難民。

根據法新社攝影記者在現場的報導，位於列士波斯島（Lesbos）上的摩利亞（Moria）難民營，幾乎全部都陷入火海。失火的地方還包括營區圍牆外的橄欖樹叢。營區內許多尋求庇護的難民正在帳篷中睡覺。

法新社攝影記者表示，難民曾徒步欲逃往海港城米蒂利尼（Mytilene），但被警方的車輛擋下。

當地消防人員稍早表示，那座表定收容人數不超過2800人的難民營，內部和周遭有「零星火勢」。

支持難民的團體Stand by Me Lesvos 在推特（Twitter）上表示，他們已經接獲有關列士波斯島上的在地希臘人，阻止逃難的難民進到附近村莊的消息。

該組織說：「整個難民營都失火了，所有東西都燒起來了，人們正逃離那裡，他們在摩利亞的家沒了。」

希臘國家通訊社「雅典通訊社」（ANA）表示，火勢是在被隔離的難民發動反抗後竄出的，那些被隔離的難民有些是因為本身的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應，有些則是因為曾與染疫病患有密切接觸。

摩利亞難民營2日爆出確診首例後，染疫人數激增，目前為止已經有35個確診病例。

© 2020 AFP