美國摩托車聚會估計恐導致26萬人染疫

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（法新社華盛頓9日電） 根據今天公布的分析報告，美國南達科他州米德郡上個月吸引數十萬人參與的盛大摩托車集會，可能已導致26萬個新增確診染疫病例。

法新社報導，這項研究由加州聖地牙哥大學（The University of San Diego）經濟學家進行，由德國勞動經濟學研究所（Institute of Labor Economics）發布。研究報告尚未接受同儕評閱，這項數據代表這場兩輪聚會已成為美國迄今最大規模的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）傳播活動。

研究內容主要針對8月7日至16日舉行的史特爾吉斯摩托車集會（Sturgis Motorcycle Rally），共吸引46 萬人到場朝聖。

研究數據源自集會期間湧入米德郡（Meade County ）遊客的匿名手機資料，資料記錄這些外地遊客分別來自何處，研究人員再運用統計分析取得近似值。

資料顯示，當地餐廳、酒吧、零售店家、娛樂場所、飯店和營地的人流都增加。

研究也引述媒體報導指出，參與活動的摩托車騎士大多不戴口罩，也沒有保持社交距離。

研究人員引用美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料指出，摩托車集會結束後1個月內，在米德郡和有人參加這項活動的各郡，染疫確診率都攀高，研究人員推算出這些地方因為這次摩托車集會而產生的病例共計26萬3708例。

© 2020 AFP