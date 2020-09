廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯9日電) 在美國播出長達10多年的電視節目「與卡戴珊姊妹同行」(Keeping Up With the Kardashians)將於2021年畫下句點。但卡戴珊家族成員宣布上述消息時,並未解釋節目收攤原因。

美國電視名人金卡戴珊(Kim Kardashian)在擁有1億8800萬用戶追蹤的Instagram個人帳號表示:「我們一家帶着沉重的心情,做出這個艱難的決定,要向『與卡戴珊姊妹同行』說再見。」

金卡戴珊因記錄與妹妹炫富人生的電視節目「與卡戴珊姊妹同行」而聲名大噪。

金卡戴珊表示:「歷經14年、20季、數百集和眾多的衍生節目,我們非常感謝這些年來收看節目的所有觀眾。」

她還說:「我們的最後一季將於明年初播出。」

卡戴珊的老公是美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West),兩人共育有4名孩子。威斯特先前宣布將投身2020年美國總統大選,還在最近的競選過程中發表脫序言論。

