車隊遭炸彈攻擊至少6死 阿富汗副總統本人受輕傷

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（法新社喀布爾9日電） 阿富汗即將與民兵組織塔利班展開和平談判，但政府官員表示，首都喀布爾市中心今天發生爆炸，副總統沙雷車隊遭鎖定攻擊，造成至少6人死亡、12人受傷，沙雷本人則受到輕傷。

爆炸發生後，沙雷（Amrullah Saleh）在臉書張貼影片，可見他左手纏着繃帶。沙雷說：「我沒事，但我的一些隨扈受了傷。當時一同坐在車上的兒子跟我都沒事。我的臉和手有些灼傷，爆炸威力很強大。」

沙雷的媒體辦公室主任穆拉德（Razwan Murad）稍早表示：「這場恐怖攻擊失敗了，沙雷平安無事。」

內政部發言人阿瑞安（Tareq Arian）指出，初步通報顯示有2人在這起爆炸案中喪生，另有12人受傷。但衛生當局稍後將死亡人數上修至6人。

沙雷一名助理在匿名情況下向法新社表示，一名自殺炸彈客在沙雷離開住家前往工作的途中鎖定車隊進行攻擊。

向來直言批評塔利班（Taliban）的沙雷，曾於去年總統大選前躲過另一場攻擊案，當時一名自殺攻擊者和多名槍手鎖定沙雷在喀布爾（Kabul）的辦公室大開殺戒，導致至少20人身亡，其中多為平民，還有50人受傷。

今天這起攻擊案發生之際，阿富汗政府談判人員和塔利班預計即將在卡達首都杜哈（Doha）展開和平談判。

沙雷6日表示，喀布爾談判團隊將儘早爭取永久停火。沙雷向黎明新聞電視網（Tolo News）說：「塔利班的第一個考驗就是停火。」

© 2020 AFP