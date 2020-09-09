逾300個NGO籲聯合國調查中國迫害人權

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦9日電） 超過300個人權團體與其他組織今天呼籲聯合國，針對中國迫害人權發動國際調查，並採取「果決行動」。

321個非政府組織向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）及聯合國成員國發表公開信，呼籲國際調查「中國政府侵犯人權」。

連署人之一、人權團體國際特赦組織（Amnesty International）東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）在公開信中指出：「國際社會不能再坐視及任由中國政府在國內外踐踏人權。」

這些非政府組織在公開信中指出，聯合國數十位立場超然的專家在6月間提出前所未見的呼籲，要求聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）採取緊急行動，處理中國壓迫基本自由的問題。

這321個非政府組織強調，他們也非常關切「中國在世界各地侵犯人權造成的影響」，包括鎖定維權人士為目標，以及實施網路審查與數位偵監等。

他們還指控中國在世界各國箝制學術自由，並譴責「對中國人民的種族歧視待遇，或是中國國家行為者在世界其他地方的作為」。

這封公開信警告：「一個國家想凌駕任何種類的監督，會對人權構成重大威脅。」

對於321個非政府組織發表的聯名公開信，中國外交部發言人趙立堅在答覆詢問時指出：「這些組織有關說法毫無根據，不值一駁。」

這些非政府組織藉着發表公開信，呼籲人權理事會召開特別會議以評估中國迫害人權狀況，並敦促人權理事會建構「公正、超然的聯合國機制，就這項議題進行嚴密監測、分析及每年提出報告」。

© 2020 AFP