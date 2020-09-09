非裔男遭套頭壓地死亡 美羅徹斯特市警察局長辭職

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（法新社紐約8日電） 美國紐約州羅徹斯特市一名非裔男子遭警察以防吐面罩套頭並強壓在地後死亡，案情曝光後民眾連日上街抗議執法過當，當地警察局長今天以退休方式下台，說人格遭外界污衊。

普魯德（Daniel Prude）遭捕窒息案發生在今年3月，但他的家人與社運人士透過索取公開紀錄取得隨身攝影機畫面後，本月2日將他死亡過程公諸於世。

根據畫面，警察抵達時，41歲的普魯德手無寸鐵，精神病發作的他全身赤裸在大街上。

警察命令普魯德趴倒在地，他原本很順從，但在銬上手銬後，情緒變得愈來愈激動。

警方並因為普魯德自稱感染了新型冠狀病毒，而將「防吐頭套」套在他頭上，接着把頭部強壓在地。幾分鐘後他失去意識。一周後，醫護人員拔管，宣告普魯德不治。

當時在場的7名警察都遭停職，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正在調查此案。

羅徹斯特市（Rochester）警察局長辛格泰瑞（La'Ron Singletary）在聲明中說，稱他「最初未主動調查」、「企圖壓下案子」的指控是「曲解他的人格」，是將他的行為「政治化」。

本身是非裔的辛格泰瑞說：「身為一名正直的人，在外部組織試圖詆毀我的人格時，我不會任人宰割。」

40歲的辛格泰瑞2019年4月獲任命為羅徹斯特市警察局長，在警界服務20年，今天退休。

檢察長詹樂霞5日宣布，她將組成大陪審團調查普魯德死因，這是可能起訴的初步步驟。

當地媒體說，驗屍報告認定普魯德的死屬殺人案，是「身體受約束引發窒息併發症所致」。驗屍報告也提到普魯德血液中有低濃度的毒品苯環利定（PCP，俗名天使塵）。

© 2020 AFP