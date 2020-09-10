傳字節跳動與華府談判 避免賣掉TikTok美國業務

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（法新社舊金山9日電） 華爾街日報報導，TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）正在與華府談判，討論如何避免賣掉TikTok美國業務。

TikTok已處於美中兩國外交風暴核心，美國總統川普對美國人設下期限，要求終止與字節跳動生意往來，此一作法有效地迫使字節跳動將TikTok賣給美國企業。

沃爾瑪（Walmart）與微軟（Microsoft）聯手，正在洽談買下TikTok一事，據報甲骨文（Oracle）也有興趣。

TikTok已經提起訴訟，控告美國政府作法。

訴訟指出，川普的命令援引「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）是項錯誤，因為TikTok平台不是「非比尋常、不得了的威脅」。

TikTok一再否認有和北京政府分享資訊。

目前全世界有多達10億人使用TikTok程式，在手機上製作趣味短影音；在美市場已被下載1.75億次，在全世界則逾10億次。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，美國與字節跳動之間的談判已有數個月，但距離川普的限期已迫近。

據報導，至少有一家大買主最近與中情局（CIA）代表見面，討論資料安全問題。這家大買主是某集團旗下公司。

川普對媒體說，「我告訴他們必須在9月15日以前達成協議，這期限之後，我們將會關閉TikTok美國業務。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP