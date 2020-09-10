傳美國土安全部高官 壓下俄操弄大選威脅評估

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（法新社華盛頓9日電） 美國國土安全部（Department of Homeland Security）分析員墨菲表示，國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）告訴他，針對俄羅斯威脅所做的相關評估，會讓川普看起來「很糟糕」。

這份投訴是由民主黨掌控的聯邦眾議院情報委員會對外公布。美國各情治首長過去即說過，俄羅斯確實大規模操弄2016年選戰，最終讓川普順利上位，不過幾個月來屢傳白宮淡化俄羅斯對2020年大選的威脅。

國家情報總監（Director of National Intelligence, DNI）8月7日在措詞怪異又備受批評的官方聲明中，將焦點放在中國和伊朗積極干預大選，而中國是反對川普的。

DNI聲明雖稱俄國同樣有干預，但卻避免暗示俄國一如2016年般偏好川普，而是說俄國出手阻撓民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和反俄「機構」。

墨菲（Brian Murphy）投訴說，2018年到2020年間，他見證了「一再上演的行為模式：濫用職權、企圖審查情報分析，以及不當管理一項情報計畫，而這項計畫與俄羅斯試圖影響和破壞美國利益有關」。

在俄羅斯方面，墨菲表示，他和直屬上司都因為在報告中強調俄羅斯操弄美國選舉，而面臨丟差威脅。

墨菲還指控，庫奇內力今年也曾要求他在國土安全部就美國所受威脅的年度評估報告中，對白人至上主義者輕描淡寫，並對左翼團體威脅多所着墨。

另一名國土安全部官員說，他們怕的是，報告中若提到白人至上主義者構成危害，「會反映在總統川普身上」。

墨菲指稱，沃爾夫在7月8日的會議上告訴他，必須壓下有關外力干預美國大選的報告，「因為它讓總統看起來很糟糕」。

聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）則說，墨菲的投訴「概述了嚴重且令人不安的指控」，顯示有人操弄、審查情報，「好讓總統川普獲得政治上的好處」，但這種做法「已讓國家和國安陷入重大風險」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP