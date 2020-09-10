小威梅迪維夫勝出 晉級美網女單男單4強

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（法新社紐約9日電） 美國名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國網球公開賽（US Open）擊敗保加利亞籍非種子選手皮諾科娃，晉級女單準決賽；梅迪維夫（Daniil Medvedev）擊敗俄羅斯同胞盧布列夫，順利闖進準決賽。

小威今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）費時2小時12分鐘奪勝，以4-6、6-3、6-2擊敗皮諾科娃（Tsvetana Pironkova）晉級。

38歲的小威名列大會第3種子，此番志在奪得追平紀錄的第24座大滿貫賽冠軍頭銜。

小威準決賽的對手是白俄女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），艾薩蘭卡擊敗比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）晉級，尋求7年來首座大滿貫金杯。

男單方面，大會第3種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天直落三擊敗俄羅斯同胞盧布列夫（Andrey Rublev），闖進準決賽。

梅迪維夫在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）以7-6（8/6）、6-3、7-6（7/5），打敗第10種子盧布列夫。比賽歷時2小時27分鐘。

© 2020 AFP