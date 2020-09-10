庫爾夥伴合唱團成員貝爾過世 享壽68

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（法新社紐約9日電） 庫爾夥伴合唱團（Kool and the Gang）創始團員貝爾（Ronald Bell）今天辭世，享壽68歲。

庫爾夥伴合唱團公關艾勒畢（Angelo Ellerbee）告訴法新社，貝爾是在美屬維京群島家中過世，但沒有具體說明死因。

貝爾與哥哥羅伯特．貝爾（Robert Bell）和朋友湯瑪斯（Dennis Thomas）、麥肯斯（Robert Mickens）、史密斯（Charles Smith）、布朗（George Brown）與威斯特（Ricky West）在1960年代初期成立庫爾夥伴合唱團，以爵士為基礎融合放克（funk）、迪斯可（disco）、節奏藍調（R&B）與流行樂創作歌曲。

庫爾夥伴合唱團在1970年代走紅，創作出Celebration、Jungle Boogie與Ladies' Night等金曲，與地球風與火樂團（Earth, Wind and Fire）、艾斯禮兄弟合唱團（The Isley Brothers）以及史萊和史東家族合唱團（Sly & The Family Stone）齊名。

庫爾夥伴合唱團因為替約翰屈伏塔（John Travolta）主演的「周末的狂熱」（Saturday Night Fever）製作配樂，於1978年奪得葛萊美獎。

庫爾夥伴合唱團在2018年進入歌曲創作人名人堂（Songwriters Hall of Fame）。

貝爾1951年出生於俄亥俄州揚斯敦（Youngstown），改信伊斯蘭教後也使用穆斯林名字哈里斯．巴揚（Khalis Bayyan）。

© 2020 AFP