新書披露 川普承認為避免恐慌淡化病毒危險

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（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普接受傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）專訪的錄音內容今天公布，川普在訪談中承認，打從新型冠狀病毒疫情大流行一開始，他就嘗試淡化這種病毒的致命威脅。

伍德華今年3月19日專訪川普，並將採訪內容寫在將於9月15日發行的新書「憤怒」（Rage，暫譯）中。美國有線電視新聞網（CNN）搶先預看這本書後報導，川普表示：「我想要一直淡化它（指疫情）。」

川普在錄音訪談中說：「我仍希望淡化處理，因為我不想要造成慌亂。」

作為對照，在與伍德華較早的訪談中，川普表明他很清楚這種病毒是「致命的東西」，比普通流感危險多了。

然而在公開場合下，川普一再告訴美國大眾，不該把這種病毒視為重大危險，病毒會自己「消失」。

川普坦率承認他決定在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情於美國開始爆發之際，淡化這種容易傳播疾病的嚴重程度，立即招致競爭對手的譴責。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在密西根競選活動中即稱：「他明白這種病毒有多麼致命。」「他卻對美國人民說謊。他故意且自發地在病毒對國家造成的威脅上撒了數月之久的謊。」

他說：「這是對美國人民生死的背叛。」

白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）告訴記者，川普淡化疫情危險的唯一動機，是要讓社會大眾安心。

她說：「表現出信心和冷靜是重要的。」「總統從未在冠狀病毒疾病一事上對美國大眾說謊。」

美國首席防疫專家暨白宮新型冠狀病毒工作小組成員佛奇（Anthony Fauci）表示，他從未感覺川普扭曲了該擔心的事情。

佛奇接受福斯新聞（Fox News）記者羅伯茲（John Roberts）訪問時說：「我和他討論時，有關我們擔憂的事情，討論內容總是直接了當…他在外面的時候，我也會聽到他談論同樣的事。」

美國因2019冠狀病毒疾病死亡人數預料即將突破20萬人，而11月3日總統大選迫在眉睫，川普民調仍處於落後局面。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP