疑不滿隔離政策縱火 希臘難民營數千人流離失所

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（法新社列士波斯島9日電） 希臘最大的難民營再陷火海，數以千計的尋求庇護者今天無處避難，官員懷疑是有人不滿隔離措施放火，歐洲國家探討分攤收容難民的責任，並呼籲立即改革目前的庇護制度。

今晚的第2場火災讓列士波斯島（Lesbos）難民營的危機惡化，當局已宣布進入緊急狀態。

希臘摩利亞（Moria）難民營的第一場大火，是在35人驗出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應後爆發，數以千計的難民逃到附近的橄欖園避難，所幸無人受到重傷。

德國和挪威等歐洲國家與歐洲聯盟官員提議伸援時，希臘官員試圖將火災肇事原因怪在難民頭上。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）沒有直接指控難民縱火，但說這波火災是難民對病毒采檢的「激烈反應」。

移民部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）說，當局在難民營驗出陽性病例後實施隔離措施，尋求避難者是因為這樣才放火。

瑪他拉奇說，有3500名難民的住處遭燒毀，情況最慘的災民今晚將待在停泊附近港口的一艘渡輪，兩艘希臘海軍軍艦明天將提供額外卧鋪。

歐盟執行委員會副主席席納斯（Margaritis Schinas）明天將造訪摩利亞難民營，之後將在雅典與瑪他拉奇會面。

第2場大火是今晚在難民營沒有嚴重受損的地方爆發。有些難民在前往米蒂利尼（Mytilene）的路上大喊「摩利亞完了！」。

在傳出安全部隊不讓難民接近米蒂利尼後，官員宣布列士波斯島進入4個月的緊急狀態，並派出鎮暴警察維護秩序。

摩利亞難民營設計僅能收容2800人，但最後接納1萬2000多人，這場火災使得歐洲的庇護制度受到質疑，德國已帶頭呼籲徹底改革。

德國外交部主管歐洲事務的國務部長羅斯（Michael Roth）說：「我們亟需在許多歐盟國家實施共同的難民收容計畫，最後還必須為歐盟制定共同的難民與移民政策。」（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）

© 2020 AFP