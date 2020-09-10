美國西部野火肆虐 天空變色百棟房屋損毀

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（法新社加州歐羅維里9日電） 美國西部野火蔓延，大片天空被染成橘紅色，數以百計的房屋遭摧毀，官員今天警告可能有許多人罹難。

俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）引述稍早的報導說，俄勒岡州至少有5座城鎮「嚴重受損」。

布朗在記者會上說：「我必須坦白說，無論是建築物或人命上，我們預計損失將很慘重。就野火災情而言，這將會是俄勒岡州史上最嚴重的人員與財產損失。」

跟鄰近的加州與華盛頓州一樣，由於出現前所未見的熱浪，再加上乾燥的強風助長之下，野火自周末起迅速蔓延，俄勒岡州一直在與時間賽跑想辦法控制火勢。

底特律鎮居民伊凡斯（Jody Evans）在野火逼近時逃離家園。她告訴Newschannel 21電視台：「開車逃離時，兩側的野火延燒、樹木倒塌、強風吹襲、煙灰四處飄散，就像開車逃離地獄般。」

加州至少已有8人死亡，舊金山灣地區的民眾起床後，發現天空被野火煙霧染成深橘色，有時候還會整個遮蔽陽光。

當地消防局在推特發文說：「我們知道煙霧瀰漫、伸手不見五指、天空橘紅色一片，看起來很恐怖，但請保持冷靜、待在室內，情況將會好轉。」開上着名金門大橋（Golden Gate Bridge）的車輛整天都被迫開燈。

在舊金山以北約241公里處，熊火（Bear Fire）連夜以前所未見的速度蔓延開來，加上稍早的火勢，共有超過10萬公頃的土地燒毀，並威脅到歐羅維里市（Oroville）。

加州發出的疏散令已擴大到天堂市（Paradise）部分地區，此區不到兩年前發生過最致命的加州現代野火，造成86人死亡。

附近的8月複合大火（August Complex Fire）也迅速蔓延，成為加州史上第2大的野火，燒毀16.8萬公頃的土地。

美國西部各地有數以百計的房屋與店家受損，有數以萬計的居民被迫撤離。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）稱這波野火「前所未見且令人心碎」。

英斯利曾在爭取民主黨提名參選總統時提出對抗氣候變遷的政見，他與加州州長紐松（Gavin Newsom）都把今年火災異常猛烈怪在氣候變遷上。

紐松說：「我對氣候變遷否定者實在沒什麼耐心，氣候變遷否定者的觀點跟實際狀況根本不符。」

英斯利說：「我們是住在新世界，這不是以前的華盛頓州。由於氣候變遷，現在的天氣變得太乾燥、太熱，華盛頓州各地都受到波及。」

© 2020 AFP