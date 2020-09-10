艾薩蘭卡挺進美網4強 與小威爭奪決賽門票

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（法新社紐約9日電） 白俄羅斯名將艾薩蘭卡今天以6比1、6比0直落二輕取比利時對手梅丹斯，順利挺進美國網球公開賽女單4強，下一場將迎戰美國好手小威廉絲。

前世界球後艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）只花1小時13分鐘就淘汰大會第16種子梅丹斯（Elise Mertens）。梅丹斯發球表現欠佳，二發得分率僅19%，全場有23個非受迫性失誤；艾薩蘭卡僅11個。

坐擁2座大滿貫賽單打冠軍的艾薩蘭卡下一場將迎戰小威廉絲（Serena Williams）。小威曾在2012年和2013年美網決賽擊敗艾薩蘭卡。

艾薩蘭卡將力拚終結7年大滿貫賽冠軍荒，力拚生涯第3座金杯。她上次封後是在2013年澳洲公開賽，而且當年成功在澳網衛冕。

艾薩蘭卡上次打進大滿貫賽單打決賽也是在2013年，當時在美網打了3盤後不敵小威。

艾薩蘭卡2016年12月升格當媽媽，之後為了兒子的監護權官司中斷職業生涯。

艾薩蘭卡近來贏得比賽信心大振，包括上月在西南公開賽輕鬆封後，因為日本對手大坂直美因左腿拉傷棄賽。

艾薩蘭卡表示，沒有下榻大會事先批準的球員飯店而是待在紐約私人住屋對她有好處。她說：「我媽每晚都會煮飯，我想，這就是一大優點。」

艾薩蘭卡說：「能與我的兒子在花園玩、推他盪鞦韆很重要。」她表示，現在比以前更能享受網賽。

美網另一場女單4強賽，則將由大會第4種子大坂直美對上美國的布雷迪（Jennifer Brady）。

© 2020 AFP