菲赦免殺人美軍 杜特蒂發言人：有助取得疫苗

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（法新社馬尼拉10日電） 菲律賓總統杜特蒂的發言人羅奎今天說，杜特蒂赦免殺害一名跨性別女子的美國陸戰隊員，有助菲律賓取得美國企業研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）說：「我接受總統維護更高國家利益的此一現實。」羅奎堅持這是他表達個人意見，而不是杜特蒂所說。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）本周稍早引發爭議，因為他同意赦免殺害一名跨性別女子的美國陸戰隊員，這名美軍被判刑10年，目前才服刑一半。

菲籍跨性別女子勞德（Jennifer Laude）2014年陳屍於馬尼拉西北方奧隆加坡市（Olongapo）一家汽車旅館房間，頭被塞進馬桶。兇嫌是到菲國參加菲美聯合軍事演習的美國陸戰隊員賓柏頓（Joseph Pemberton）。

羅奎說，這項赦免和杜特蒂想要快速取得疫苗有關。菲律賓迄今累計約25萬人確診，超過4000人染疫死亡。

羅奎表示：「總統希望當美國真的研發出疫苗後，菲律賓可以受益，同意赦免賓柏頓符合總統的這一期待。」 羅奎強調這僅是在陳述自己的個人觀點。

杜特蒂的這項決定，為釋放賓柏頓排除所有法律障礙，地方法院先前下令，基於賓柏頓表現良好，提早讓他恢復自由。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）

© 2020 AFP