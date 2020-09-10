蓬佩奧呼籲東南亞國家 切斷與南海爭議中企往來

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社河內10日電） 美國政府繼數周前把24家協助中共將南海島嶼軍事化的中國國企列入制裁黑名單，美國國務卿蓬佩奧今天又強烈呼籲東南亞國家和這些企業切斷關係，並起身反抗中共欺壓。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在第10屆東亞高峰會（East Asia Summit）外交部長會議發表上述談話。這次峰會因美中兩國在從貿易到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）等一系列議題上相互對抗，而蒙上陰影。

爭議海域南海的相關事務，也令美中緊張持續升溫。美國8月26日以協助中國政府在蘊藏豐富天然資源的南海建立軍事設施為由，對24家中國國營企業實施制裁。

蓬佩奧今天表示，該是東南亞各國政府重新思考與這些中企關係的時候。

他在這場視訊峰會上告訴東南亞國家協會（ASEAN）10國外長：「別只是大聲發言，而是要採取行動，重新思考與這些企業的生意往來。他們正是霸凌南海周圍東協國家的那些（中國）國有企業。」

蓬佩奧還說：「別讓中國共產黨欺負我們和我們的人民。」

峰會東道主越南也對近來南海軍事化表達「嚴重關切」。

不過，菲律賓雖因周圍有南海最大漁場之一的黃岩島，和中國再起主權爭端，但上周已表示不會追隨美國腳步，因為菲律賓需要中國的投資。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP