迫於歐盟壓力 塞爾維亞退出與俄國及白俄聯合軍演

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（法新社貝爾格勒9日電） 迫於歐洲聯盟（EU）施加壓力下，塞爾維亞國防部部長伏林今天表示，決定退出預定和俄羅斯及白俄羅斯一同於白俄境內進行的軍演計畫。

俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）表示，與莫斯科維持良好關係的歐盟候選國塞爾維亞，原定明天將和俄國與白俄進行名為「斯拉夫兄弟2020」（Slavic Brotherhood 2020）的聯合軍演。

伏林（Alexander Vulin）表示：「我們被要求放棄和白俄排定好的聯合軍演，不然就得付出代價，失去在歐洲的未來發展...。」

他還指出，軍事上保持中立的塞爾維亞面臨「來自歐盟強大又不合理的壓力」，並在未來6個月暫停所有與夥伴的軍演。

塞爾維亞和俄國、白俄兩國的關係親近良好，白俄強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）去年12月才造訪塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）。

然而，塞爾維亞正努力爭取成為歐盟成員，上個月因支持歐盟批判白俄總統大選不自由且不公的聲明，受到西方國家大使讚揚。

預定明天至15日舉行的聯合軍演將在白俄緊張情勢下啟動。在魯卡申科26年執政下，白俄最近幾周發生前所未有的暴動示威潮。

儘管群眾抗議不斷，魯卡申科仍拒絕退位，下令政府維安部隊進行暴力鎮壓和大規模逮捕，並訴諸俄國支持以掌握大權。（實習編譯：林岳鋒/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP