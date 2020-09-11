全球冠狀病毒疫情超過2822萬例確診 逾91萬人不治

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（法新社巴黎11日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少91萬300人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2822萬1090人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1880 萬3600人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球10日通報新增5862人病歿、30萬2322起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1209死）、美國（1000死）與巴西（983死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬1802人病故、639萬7547例確診，至少240萬3511人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬9522人喪生、423萬8446人染疫）、印度（7萬6271人喪生、456萬2414人染疫）、墨西哥（6萬9649人喪生、65萬2364人染疫）及英國（4萬1608人喪生、35萬8138人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有92人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（64人）、智利（62人）及玻利維亞（62人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計30萬5083死、807萬1049例確診；歐洲累計22萬323死、438萬5463例確診；美國和加拿大累計20萬1001死、653萬2200例確診。

亞洲累計11萬1612死、622萬8252例確診；中東地區累計3萬9316死、164萬1250例確診；非洲累計3萬2115死、133萬2519例確診；大洋洲累計850死、3萬362 例確診。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP