全球染疫病故逾90萬人 聯合國籲團結籌資金

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（法新社日內瓦10日電） 聯合國今天呼籲立刻「大幅提高」對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的資金挹注，因為自疫情發展為全球大流行（pandemic）迄今不過6個月，全世界病故人數已超過90萬人。

部分地區近日又出現令人心驚的數字，例如法國通報單日新增近一萬起病例，法國政府預定11日開會決定加強防疫措施。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲各國在未來3個月內籌募150億美元，以資助「ACT加速器計畫」（ACT-Accelerator programme）。這項全球合作計畫宗旨是促進疫苗及療法的研發，由世界衛生組織（WHO）主導。

古特瑞斯說，新型冠狀病毒是「全球首要安全威脅」，「我們不團結就完了」。

他表示：「我們必須大幅增加資金，提高找到整體解決方案的可能性，讓世界再度前進、行動、繁榮起來。」

他說，迄今募集近30億美元都用在刀口上，但還需要350億美元，好讓計畫從啟動進一步到擴大執行；未來3個月就需要一筆150億美元資金。

由於疫情在許多地方並未趨緩，各國陸續收緊防疫限制措施，例如葡萄牙把集會人數上限從20人降到10人，且晚間8時之後禁止賣酒，同時不準在公共場合飲酒；英國再度把來自葡萄牙本土的旅客列入隔離名單，並新增匈牙利；西班牙巴利亞利群島（Balearic Islands）地區也因病例數暴增，將在觀光勝地帕耳馬（Palma de Mallorca）實施局部封鎖，影響約2萬多人。

© 2020 AFP