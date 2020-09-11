哈紹吉遇害案 川普自誇讓沙烏地王儲未受更嚴格審查

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（法新社華盛頓10日電） 華府傳奇記者伍德華新書內容顯示，美國總統川普自誇救了沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，讓他免於因為記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害一事受到更嚴格的審查。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。哈紹吉於2018年10月2日在沙國駐伊斯坦堡領事館內遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，至今尚未尋獲的遺體據信已遭肢解處理。

川普曾接受傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）18次專訪，其中一次訪談，川普就哈紹吉慘死一事替穆罕默德．沙爾曼辯護。

「財經內幕」（Business Insider）今天公布伍華德即將上市的新書「憤怒」（Rage，暫譯）內容摘錄，顯示川普曾向伍德華表示：「我救了他（穆罕默德．沙爾曼）一命。」

川普說：「我有辦法讓國會放過他。我有辦法阻止他們。」

如同川普2018年峰會期間看似接受俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）否認干預美國總統大選一事一般，川普也表示穆罕默德．沙爾曼否認參與哈紹吉謀殺案。

據訪談內容，川普向伍德華表示：「他永遠會說自己沒做。」

「他跟大家這樣說，坦白講我很樂見他這麼說。他會跟你這樣說，也會跟國會這樣說，他會跟大家這樣說。他從沒說過他有做這件事。」

哈紹吉遭殺害，引發美國國會嘩然，但川普政府始終力挺沙國，包括爭議性繞過國會簽署80億美元的軍售案。

一如川普曾公開所言，他指出沙國這個重要的石油生產國購買武器等美國貨物，藉此捍衛自己的立場。

川普告訴伍德華：「他很強烈地表示自己沒做這件事。鮑柏（伍德華），他們（沙國）在相當短的時間內就花了4000億美元。」

沙國法庭7日就哈紹吉謀殺案做出最終判決，由於哈紹吉家屬曾聲明已原諒，使兇手死罪得到赦免，8名被告分別獲判7至20年徒刑。不過哈紹吉的未婚妻和聯合國專家對這項判決表達譴責。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP