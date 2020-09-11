研究:疫苗信心度歐洲漸增亞非下滑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎11日電） 全球苦盼疫苗紓解新型冠狀病毒疫情之際，一份研究指出，歐洲民眾對各類疫苗安全信任度在增加，而亞、非部分地區卻出現疑慮漸增。研究人員呼籲應加大對疫苗安全的公衛宣導。

這份刊登於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）、據信是史上最大規模全球疫苗信心調查發現，民眾對醫學安全的不相信程度，與政治動蕩及錯誤訊息散播間有明顯關聯。調查是2015到2019年間，於149個國家地區訪談超過28萬4000名成人所做。

世界衛生組織（WHO）將疫苗疑慮列為全球10大健康威脅之一；一些可預防疾病如麻疹、小兒麻痹等，近年也出現因疫苗接種率下滑而導致的病情爆發。

調查結果顯示，歐洲各地民眾對疫苗安全信任度正在攀升。

法國大眾過去數十年來對疫苗始終心存懷疑，但這項新調查顯示，法國人對疫苗信任度已從原先22%增至30%。英國人的疫苗信任度也從2018年5月的47%拉高到去年11月的52%。

波蘭和塞爾維亞則是歐洲區例外，兩國公眾對疫苗信任度近年層層滑落，尤其波蘭出現反疫苗運動後，公眾對疫苗安全的信任從2018年的64%驟降至去年的53%。

亞洲方面，南韓、阿富汗、菲律賓、印尼、奈及利亞和巴基斯坦，認為疫苗安全者在2015-19年間呈大幅下滑。

研究人員將這波「擔憂潮」部分歸咎於國家政治動蕩和宗教極端主義。

帶領這項調查的倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）專家拉森（Heidi Larson）認為，網路上的不實資訊也助長對疫苗的不信任。

© 2020 AFP