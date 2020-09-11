納粹遺物現蹤 挪威外海尋獲沉沒80年軍艦

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（法新社奧斯陸10日電） 挪威Statnett電力公司首席工程師今天表示，公司人員檢查海底電線時，無意間在490公尺深度發現二戰期間1940年於挪威外海遭魚雷擊沈的一艘納粹巡洋艦。

這名工程師告訴法新社：「我們有時也會發現歷史遺物，但從未找到如此令人興奮的東西。」

法新社報導，這艘納粹德國巡洋艦名為「卡爾斯魯厄號」（Karlsruhe），艦長約174公尺，當年參與了納粹入侵挪威的威瑟演習作戰（Weserubung）行動。

Statnett表示，該公司3年前曾在挪威和丹麥間的高壓電線附近以聲納偵測到不明殘骸，不過當時工程師們沒有時間進一步調查。

6月30日在這個海域發生風暴後，Statnett派出一組人員駕駛遙控潛水器（ROV）前往檢查這個殘骸。

Statnett發表聲明說，在距離纜線約15公尺時，「潛水器螢幕顯示出一艘曾遭魚雷攻擊的大型船舶殘骸，但直到這些人員看到艦上加農炮和納粹黨徽時，才知道這是戰時遺物。」

挪威海事博物館（Norwegian Maritime Museum）稍後肯定，這艘沈船確實是失蹤已久的卡爾斯魯厄號。（實習編譯：林岳鋒/核稿：張佑之）

© 2020 AFP