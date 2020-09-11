美國制裁烏克蘭議員 稱他圖謀破壞美總統選舉

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（法新社華盛頓10日電） 美國財政部今天對烏克蘭議員德卡奇（Andrii Derkach）祭出制裁。據稱他是俄羅斯情報人員，企圖抹黑美國民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）涉及貪腐，以干擾美國大選。

美國財政部發表聲明說，德卡奇「十多年來一直是活躍的俄羅斯特工」。他過去一年和美國總統川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）數度會面，希冀透過「扒糞」來打擊拜登。

財政部聲明說，德卡奇與俄羅斯情報部門向來保持「密切聯繫」，他也參與干擾行動，「企圖破壞即將到來的2020年美國總統大選」。

財政部表示：「這項（制裁）行動對莫斯科及其代理人來說是個明顯訊號─這類行為不獲容許。」

德卡奇和烏克蘭及俄羅斯情報機構關係深厚，他的父親曾任烏克蘭安全局局長，他自己在加入烏克蘭安全單位之前，也曾就讀於俄國安全部的情報學院。

德卡奇如今擔任烏克蘭國會議員，向來不加掩飾地參與共和黨醜化拜登的行動。美國將於11月3日舉行總統大選，拜登目前在多項民調領先川普。

川普去年因涉嫌施壓烏克蘭政府調查拜登父子而面臨彈劾之際，德卡奇仍持續提供詆毀拜登的相關資料給朱利安尼和川普在國會的盟友。

朱利安尼去年10月結束東歐行程後，在福斯新聞頻道（Fox News）引用德卡奇提供的「證據」，宣稱拜登收取一家烏克蘭公司90萬美元的關說費。

去年12月，朱利安尼和右翼媒體「一個美國新聞網」（One America News Network, OANN）一起到烏克蘭與德卡奇再度會面，以繼續尋找詆毀拜登的線索，並強化川普的彈劾辯護。

之後，「一個美國新聞網」播出一些訪談，對象包括朱利安尼、德卡奇與其他宣稱發現不利於拜登資訊的人。

今年5月和6月，德卡奇公布了2016年時任副總統的拜登與當時烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）之間的電話錄音，兩人談到美國對烏克蘭政策，以及華府想要拔除腐敗官員的意圖；這些錄音都經過修改。

儘管這些錄音並未錄到不法情事，美國保守派仍逮到機會，宣稱這是拜登掩護其子韓特（Hunter Biden）先前在烏克蘭做生意的證據。

川普和他兒子小唐納（Donald Trump Jr）都在推特（Twitter）上評論德卡奇的「爆料」。

然而，美國國家情報總監（DNI）8月透過聲明示警，指俄國正企圖干預大選，並特別點名德卡奇。

美國財政部同時宣布對3名俄國人實施制裁，因為他們和俄羅斯聖彼得堡的「網路研究社」（Internet Research Agency）有關。

「網路研究社」被視為與俄國政府掛勾的「酸民農場」，至少自2016年以來就涉入干預美國及其他國家選舉的行動。

© 2020 AFP